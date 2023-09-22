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Gündem Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti
Gündem

Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:31:00 - 2023-09-22 09:34:29
Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti

Üç ayı aşkın bir süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım desteği alacaklarını alamayan özel halk otobüsleri bazı meslek gruplarını ücretsiz taşımamaya başladı. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur eden Mansur Yavaş ise çözüm üretmek yerine ücretsiz taşıma yapmayan otobüsleri trafikten men etmekle tehdit etti.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım desteği alacaklarını alamayan özel halk otobüsleri bazı meslek gruplarını ücretsiz taşımamaya başladı. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur eden ABB Başkanı Mansur Yavaş ise çözüm üretmek yerine ücretsiz taşıma yapmayan otobüsleri trafikten men etmekle tehdit etti.

3 ayı aşkın süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) ulaşım desteği alacaklarını alamayan özel halk otobüsleri, artık bazı meslek gruplarını ücretsiz taşımamaya başladı. Özel Halk Otobüsü Şoförü Ali Tuncay; “Polis, basın, zabıta, şehit yakınları onları kabul ediyoruz, diğerlerini bundan sonra taşımayacağız” derken, Osman Aydoğan da; “Bizim yevmiyemiz ya da maaşımız doğru düzgün toplanmıyor. Mazotu, lastiği, bakımı ancak kurtarıyor” ifadesini kullandı. Esnafını perişan eden ABB Başkanı Yavaş’tan ise çözüm yerine “Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır” şeklinde tehdit geldi. Ak Partili ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın ise belediye yönetimini işaret ederek, “Bu vakitten sonra ulaşımda yaşanacak aksamanın ve mağduriyetin tek sorumlusu Mansur Yavaş’tır. Milletimize hesabını verecektir” dedi.

ÖNERGEYİ VETO EDEN YAVAŞ’A TEPKİ

Diğer yandan, ABB Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergeye ilişkin kararı veto edeceğini açıklayan Yavaş ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara arasındaki kavga büyüyor. Seçimden önce Ankaralılara hizmet edeceğini söyleyen ve Ankaralı esnafı destekleyeceğinin sözünü veren Yavaş’ın, EGO’dan sonra en büyük filosu olan Özel Halk Otobüsleri esnafına ABB tarafından verilecek olan desteği içeren önergeyi “veto” edeceğini açıklamasının ardından Kara da tepkisini şöyle dile getirdi:  “Ödemenin yapılmaması ile birlikte 16 Haziran 2023 sonrasında ödenecek gelir desteği tutarları için ise belirsizlik sürmektedir. 11 Eylül ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan Meclis toplantılarında, Ak Parti tarafından verilen önerge gündeme gelmiştir. CHP Grup Başkan Vekili tarafından, ortak değerlendirme ve çözüm bulunması için önergenin, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi talebi, siyasi nezaket dâhilinde, Mecliste çoğunluğu bulunan Ak Parti tarafından uygun bulunmuş ve önerge ilgili Komisyona gönderilmiştir. Cumhur üyelerinin kabul, CHP Meclis Üyelerinin ret, İyi Parti Meclis Üyelerinin ise çekimser oy kullanması ile oy çokluğu ile kabul yönünde karara bağlanmıştır.

3 AYLIK PARAMIZI ALAMADIK

“Ancak Mansur Yavaş ve bürokratlar ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, Belediye Meclisi tarafından, kanunlara uygun olarak alınan kararın, siyasi ve idari sebeplerle ‘veto’ edileceği açıkça belirtilmiştir. Ankara genelinde yaklaşık 800 adet özel halk otobüsümüz ile merkez ve çevre ilçelerden toplu taşıma yapmaktayız. Ankara ulaşım ekonomisi içinde, EGO’dan sonra, en büyük filoya sahip paydaşlar olarak hizmetimize devam etmekteyiz. Ancak buna rağmen Ankara’da, 15 Haziran 2023 tarihine kadar, gelir desteği ödemeleri için Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında, halen 18 Mart 2023 ile 15 Haziran 2023 arasındaki, yaklaşık 90 günlük gelir desteği ödemeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamıştır.”
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KENDİNİ MECLİS’TEN BÜYÜK GÖRDÜ

Biniş ücretlerinin tespit edilmesi sürecinde, tüm itirazlara rağmen TÖHOB esnafına “Gelir desteği” ekonomik olarak maliyetlerin karşılanacağını söyleyip esnafı kandıran Mansur Yavaş, “Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında, özel halk otobüslerine verilebilecek gelir desteği ödemelerinin, miktarları ve süreleri, Belediye Meclisi tarafından alınacak karara göre düzenlenmektedir” denmesine rağmen kendisini karar organından büyük görüp önergeyi veto edeceğini söyledi. Ücretsiz ve indirimli tarifelerin yoğunluğu ve kaynak dağılımı analiz edildiğinde, büyük bir bölümünün Belediye tarafından uygulanan indirimli (abonman) ve ücretsiz biniş tarifeleri olduğu anlaşılırken Yavaş, toplu taşıma araçlarına ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki billboardlara toplu taşıma araçlarına ulaşım desteği vermenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu söyleyerek topu üzerinden atmaya çalıştı. Oysa Bakanlık tarafından belirlenen ücretsiz biniş hakları ikinci sırada geliyor ve söz konusu esnafa ücretsiz ulaşımın devam etmesi için milyonlarca lira gelir desteği ödeniyor. Ancak CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, tam 3 aydır esnafa gelir desteği sağlamıyor.

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Yorumlar

Erdal

Mansuru ve partisini hiç sevmem oyda vermem.bakın açık söylüyorum bu cenaha oy vermem . Gündemi Mansur Ekrem CHP ip le meşgul ederken . Oy verdiğimiz iktidarın kendine oy veren emekliyi açlığa mahkum ederken oy vermeyen memur tebasını nasıl ihya ettiğini neden yazamazssınız. Bumu Adalet. Biz bu senaryoyu daha öncede gördük . Erbakanın askere nasıl zam yaptı ama al aşağı edilmekten yinede kurtulamadı. Parayı alanlar aldı ama destekleyen yine biz olduk .
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