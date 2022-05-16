Mansur için dâvâ değil koltuk önemli

ZEKERİYA SAY RÖPORTAJ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Akit’e özel açıklamalar... Çok yönlü kişiliği, entelektüel donanımı ve siyasetçi bir ailede yetişmenin avantajıyla Ankara siyasetine yeni bir soluk getiren Özcan, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sözde milliyetçi Mansur Yavaş’ın ‘yıkıcı’ tutumundan, sözlerini tutmamasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu...

Ankara'nın değerini düşürdü

Göreve gelir gelmez heykel açılışları yapan, sadece bir ayda her biri 100 binlerce lira tutan konserler düzenleyen Mansur Yavaş’ın gelişiyle Ankara’da hizmet belediyeciliği dönemi kapandı mı?

Yavaş, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri icraatlarıyla Türkiye’nin Başkentinin marka değerini sürekli düşürüyor. Maalesef Yavaş’la birlikte hizmet belediyeciliği dönemi kapandı. Dostlar alışverişte görsün diye Youtube’a reklam veriyor, sosyal medya platformlarına para aktarıyor. Ağaçları heykellere çeviriyor, konserlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Ankara’da şu an tam bir lay lay lom belediyeciliği dönemi yaşanıyor.

Onun için makam önemli

Bahçeli’yi partisini CHP’ye benzetmekle suçlayan Yavaş, seçildikten sonra tam bir CHP’li gibi davranmaya başladı, CHP’li olmayı sevdi mi sizce?

Demek ki Yavaş’ın içinde çok büyük bir CHP’lilik varmış. Veyahut koltuk için partinin, davanın ve ideolojinin önemi olmadığını gösterdi. Öyle olmasaydı, geçenlerde Deniz Gezmiş’in, Mahir Çayan’ın yıldönümüydü. Bütün CHP’liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü Ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Yavaş’ın ne olduğu belli değil. Ülkücü mü, sağcı mı, muhafazakâr mı, yoksa başka yerlerden talimat mı alıyor anlamak mümkün değil. Geçmişte Bahçeli’ye ağır ithamlarda bulunup, ışığı aldıktan sonra da sanki kökten, babadan, deden CHP’liymiş gibi CHP’lilerden fazla CHP’lilik yapmaya çalışıyor. Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle Belediyesi’nden biliyoruz hizmetsizliği, çöpü, çamuru, çukuru. Büyükşehir başkanı da başkenti tam bir CHP zihniyetiyle yönetiyor.

İşportacı gibi davranıyor

Mansur Yavaş nasıl bir belediye başkanı? Onunla çalışmak kolay mı?

Son 3-4 aydır Yavaş’a gel Ankara’yı tartışalım diyoruz. Zaten medyaya çıktığı yok. Meclise de gelmiyor. Eleştirildiğinde ya kaçıyor ya da meclis üyelerimizi susturuyor. Mecliste başka, köyde başka, televizyonda başka, yani her yerde başka bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Mesela vatandaşlarımız, Meclis’te nasıl nobran, nasıl bir diktatör olduğunu orada görebilir. Nasıl ki vatandaş seni seçmişse, Meclis çoğunluğu olarak da bizi seçerek Cumhur İttifakı’na denetleme yetkisini verdi. Buna rağmen önerge bile almıyor. Konuştuğumuz zaman zabıtalarla meclis üyelerimizi tehdit ediyor. Sanki Meclis üyelerimiz işportacı da onları Meclis’ten kovmaya çalışıyor. İki dönem başkanlık yaptığı Beypazarı halkı Yavaş’ın gerçek yüzünü bildiği için seçimde AK Parti birinci parti çıktı. Şimdi tüm Ankara halkı da öğrenmiş oldu.

Seçeneklere diyet ödüyor

Özgürce hareket eden, talimat almayan bir başkan diyebilir miyiz?

Yavaş seçimden önce ‘ekibimle geleceğim’ dedi, ekibinin olmadığı anlaşıldı. Sadece kendisini o koltuğa oturtan siyasi partilerin genel başkanlarının, vekillerinin talimatlarıyla, güdümüyle iş yapıyor. Düşünün ASKİ Genel Müdürüne bile sözü geçmiyor. Çünkü hemen oradan CHP Genel Başkanı der ki; ‘Benim adamımı nasıl ellersin’ diye. ASKİ’nin içine HDP’liler bile alınmış. ‘Milliyetçiyim, muhafazakârım’ diyor ama HDP’lileri bile işe alıyor. Kendisini seçenlere diyet ödüyor.

Köpek saldırının müsebbibi

Sokak hayvanlarından kaynaklanan ciddi mağduriyetler görüyoruz. Belediye mücadelede yetersiz mi kalıyor?

Mansur Yavaş başkan seçilmeden önce, sokak hayvanlarını, doğayı ve yeşili korumakla ilgili çok ciddi vaatlerde bulundu. Mağdur etmeyeceklerini, rehabilite edeceklerini, büyük barınaklar yapacaklarını söyledi. Fakat ayrılan bütçeyi neredeyse yarıdan yarıya indirdi. Sokak köpekleri saldırılarının müsebbibi görevini yerine getirmeyen CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliğidir.

Tarihin en büyük kadrolaşması

Yandaş kadrolaşma konusu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Mevcut yapının içerisinde bir sınav açıyorlar. Sınavda 90-95 alanları yönetici yapmak yerine mülakatlarda 40-45 vererek eliyorlar. Yeni girişlerde de aynı şekilde, sınavda çok iyi puan almış olsa dahi kendi adamı değilse, İyi Parti’den veya CHP’den referansı yoksa sözlüde puanlarını düşürüyorlar. Kılıçdaroğlu, iktidarı ‘likayatsizlik var’, ‘torpille adam alınıyor’ diye eleştireceğine önce kendi belediyelerine baksın. Biz devrettiğimiz zaman 26 binlerde olan personel sayısı 3 yılda 14 bin kişi daha arttı. Bu Ankara’da cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasıdır.

Bütçe icraata değil maaşa gidiyor

Belediyedeki bu kadrolaşmanın Ankara’ya ne gibi etkileri oluyor?

CHP tipi kadrolaşma bütçenin icraata değil maaşlara gitmesine neden oluyor. 58 km metro yapacaklarını söylediler 3 yıl geçmiş daha avam (kesinleşmemiş) projeyi Ulaştırma Bakanlığı’na yeni verdiler. Demek ki 3 yıl daha beklemek lazım. Şurada kaldı 2 seneleri. Sen yatırıma ayıracağın paraları kadrolaşmaya ayırdığın zaman Ankara’ya yatırım yapamazsın. Bizim belediyelerde bütçeden yatırıma ayrılan pay yüzde 50’lerde iken CHP’li belediyeler yıllardır bütçelerinin sadece yüzde 5’ini veya yüzde 7’sini yatırıma ayırıyor. Sen yandaşlarını işe alırsan, birilerine diyet ödemek için eleman alırsan, bu personellerin maliyeti bütçeye ekstra yük getirir. O zaman ne 1 kilometre asfalt dökersin ne de yıllardır bitiremediğin kavşakları, köprüleri, altgeçitleri tamamlayamazsın.

Şeffaflık iddiası koca bir yalan

Sürekli şeffaflık vurgusu yapan Yavaş’ın söylemlerine ne dersiniz?

Bu durumla ilgili çıkan Sayıştay raporları var. Doğrudan teminler, ihalelerle ilgili yolsuzluklar, onda da yine Yavaş’ın sözünde durmadığını gösteriyor. Ortada sözlerini yerine getirmeyen, verdiği her sözü balon çıkan bir belediye başkanı var.

Ne zaman sıkışsa, geçmişi suçluyor

Peki bunları hatırlattığınızda Yavaş’ın size ne gibi bir tepkisi oluyor?

Ne zaman başı sıkışsa geçmiş dönemi suçluyor. Başkanla ne bugünü ne de geleceği konuşabiliyoruz. Gelen her tekliflerini yüzde 90 onayladığımız halde sürekli engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Bir kere çekimser kaldık onda da suya zam yaptılar zaten. Bunlar vatandaşa külfet için geldiler.