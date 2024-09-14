Mansur Ankara’nın üstüne çökmüş bir karabasan

Başkenti trafik felç olmuşken, yağan her yağmurda kenti sel götürürken, Ankaralılar gelmeyen belediye otobüslerinden dolayı duraklarda kök salarken, parlamenter sisteme ilişkin “bizim olmazsa olmazımız olmalı” diye ülke siyasetine yönelik açıklamalarda bulunan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a karşı vatandaş öfkeli. ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Ankara’da, Belediye’nin asli görevleri olan trafik, toplu ulaşım, alt yapı ve turizmde tarihin en kötü dönemi yaşanıyor. Bir kişi bile itiraz edemez, tüm Ankara şahit buna. Ankara’da asli hizmetler yönetilemiyor. Ama Belediye Başkanının farklı öncelikleri var. Yazık” şeklinde tepki gösterdi. Akit’e konuşan Ankaralılar ise şunları söylediler:

Şoför Ali Yıldırım: “Mahalle aralarına, şehrin kenar semtlerine yolcu çıktı mı başımıza kaynar sular dökülüyor. Ayda iki kere alt takım yaptırıyoruz. Yağmur yağıyor bu sefer de sellerle boğuşuyoruz. Bir Başkente böyle yollar yakışır mı? Bir de sanki asıl işlerini halletmiş gibi CHP’nin yönetiminde, ülke yönetiminde söz sahibi olmaya çalışıyor. Önce kendi işini yap.”

Hasan Bozok: “Yavaş başkanlığa seçilmeden önce çocuklarımızı Belpa Buz Paten Pisti’ne götürüyorduk. Her türlü imkanın vardı. Yavaş tesisi kapattı. Her sene açacağız diye oyalıyor. Çocuklarımız büyüdü. Koca tesisi çürüttüler. Bir de Cumhurbaşkanı olma sevdasında. Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. Böyle biri devletin başına geçerse vah ülkenin haline.”

Ayşe Aktürk: “Mansur Yavaş Ankara’nın üstüne çökmüş bir karabasan gibi. 6 yıldır adeta kabus yaşıyoruz. Belpa Buz Paten pistini kapattı. Teleferik hattını da süresiz kapattılar. Anka Park’ı çürümeye terk ettiler. Her zaman yaptıkları gibi söz verdiler, yapmadılar. Yapılmışa da sahip çıkmadılar. Ulaşım tam bir keşmekeşe döndü. Sanki yapmaya değil de geçmişte yapılanları bozmaya, Ankaralılara çile çektirmeye gelmiş gibi. Bütün bunlar ortadayken çok başarılı bir başkanmış gibi ülke siyasetine yönelik açıklamalar yapması komik geliyor.”