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Siyaset Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı
Siyaset

Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:48:00 -
Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

ANKAPARK’ı siyasi malzeme haline getirerek, Ankaralının parasının boşa harcandığını savunan Mansur Yavaş, 160 milyon lirayı çöpe attı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Göreve geldiği ilk günden beri ANKAPARK’I siyasi malzeme haline getirerek, Ankaralının parasının boşa harcandığını savunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK’ı çürütüp, yağmalanmasına göz yummakla suçlanıyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ANKAPARK üzerinden algı oluşturmaya çalışan Yavaş’ın, yerel seçimlere 5 ay kala 160 Milyon 880 Bin TL’ye “Dijital Hayvanat Bahçesi” ihalesi yaptığını ortaya koyarak sert eleştirilerde bulundu.

ANKAPARK çürümeye terk edildi

Mansur Yavaş’a tepki gösteren Hakan Han Özcan, “Sayın Mansur Yavaş’ın 3 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara’nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK’ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. Yavaş Ankara’nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geliyor. Yapılan uyarılara, çağrılara dahi kulak asmadı. 4 buçuk yıldır Ankara’ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka ‘çalışıyor’ gibi görünmek için uğraşıyor. Ancak Yavaş yaptığı 160 Milyon 880 Bin TL’lik “Dijital Hayvanat Bahçesi” ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. ANKAPARK’ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 Milyon TL’ye sanal dinozorlar yaptırıyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

anğaralı

mazur görün şurada kaç aylık zamanı kaldı giderken biraz dijital mijital İnternetten cızzzzz birader

OMUT

Man sor kafası çüp olunca...
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