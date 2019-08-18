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Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a 4-1 yenildi

Yeni sezonda 3.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:26
Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a 4-1 yenildi

Yeni sezonda 3. Lig’de mücadele edecek olan ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Manisaspor, ilk hazırlık maçını bu sezon 3. Lig’e çıkan Somaspor ile deplasmanda yaptı. 3. Lig’in iki yeni ekibinin maçında kazanan taraf Manisaspor’u 4-1 yenen Somaspor oldu.


Soma Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi ve As Başkan Altan Çakıcı, takımı yalnız bırakmadı. Manisa’dan gelen yaklaşık 30 taraftar da Manisaspor’u destekledi. Maç öncesi takımı tribüne çağıran Tarzanlar, “Yensen de yenilsen de seninleyiz” diyerek takıma destek verdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maç ev sahibi Somaspor’un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Soma Atatürk


Hakemler: Hüseyin Görberk Aslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz


Somaspor: Tunay Meral, Kadir Karış, Ufuk Ünal, Mustafa Şengül (Dk.70 Melih Şencan), Erkul Küçük, Ahmet Tamet, Bilal Şeflek (Dk.77 M.Bağlı), Yasin Hatipoğlu (Dk.65 Üzeyir), Özkan Kalman, Çağlayan Gülügen, Hayri Mert Yomralıoğlu (Dk.70 Mehmet Uysal)


Manisaspor: Kubilay Zihni (Dk.69 Caner Ersoy), Berk Cambaz (Dk.80 Samet Can Kaçar), Bayram Büstaç, Fatih Uludağ, Umut Kezgin (Dk.46 Mert Uygun), Burak Can Balcı (Dk.57 Yusuf Tekin), Mehmet Can Kocabaş (Dk.69 Bilal Budak), Atakan Cidam (Dk.62 Ferit), Barış Güner (Dk.46 Gökhan Yılmaz), Cevdet Enes Varbil (Dk.46 Enes Ok), Okan Uğurlu (Dk.46 Ömer Zeren)


Goller: Dk. 37 Hayri Mert Yomralıoğlu, Dk.76 Üzeyir, Dk. 88 Mehmet Uysal, Dk. 90 M.Bağlı (Somaspor), Dk.72 Gökhan Yılmaz (Manisaspor)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:26
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