Manisa’nın ilçelerinde ‘Zafer Bayramı’ kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Manisa’nın Salihli, Akhisar, Kula, Selendi, Sarıgöl, Alaşehir ve Soma ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Salihli’deki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılı kutlamaları Manisa’nın Salihli ilçesinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreni ile başladı. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu.Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu yaptı. Yiğitoğlu, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Büyük Zafer’in 97’inci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmasıyla başlayan İstiklal Savaşı’mızın en önemli dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruzun ve Atatürk’ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin neticesinde 30 Ağustos günü elde edilen nihai başarı kurtuluş mücadelemizi zaferle taçlandırmıştır.Milli egemenliğimiz yolunda kazanılan en şanlı zaferin tarihi olan 30 Ağustos aynı zamanda 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan bağımsız ulusal egemenliğe dayanan, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı tarihtir.30 Ağustos Zaferini bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz yeni bir çığır açan bayrağımız; korkusuzluğun, yurt severliğin, bir efsanesi, bir destanı olmuşlardır. Sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun”

Törenin ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tebrikleri kabul ederken, kutlamalar hükümet konağındaki ikram ile son buldu.

Akhisar’daki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlamaları, Akhisar’da protokolün Milli Egemenlik Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı.

Saat 09.00’da başlayan törende, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Besim Dutlulu sırasıyla kurumlarının çelenklerini koydular.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Özen’in de katıldığı çelenk programı sonrası saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Hava İstihkam Üsteğmen Metehan Sarı yaptı. Çelenk töreni, Akhisar Şehit Hasan Acar Ortaokulu öğrencisi Kübra Oral’ın şiirini okumasıyla son buldu. Ardından protokol üyeleri alanda bulunan gazileri selamlayarak Zafer Bayramını kutladı.

Kutlamaların ikinci bölümünde ise kaymakamlık makam odasında, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Özen, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tebrikleri kabul etti.

Kula’daki kutlamalar

Manisa’nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Okan Gerici yaptı. Konuşmanın ardından Kula Kaymakamı Kemal Duru, programa katılan protokol üyelerine hitap etti. Büyük taarruzun 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Programa katılanlar, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından, Kula Kaymakamı Kemal Duru, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Okan Gerici, emniyet ve jandarma personelleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Selendi’deki kutlamalar

Manisa’nın Selendi ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde kutlama töreni yapıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Selendi İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Yusuf Akaydın yaptı. Akaydın, “ Bugün Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin kaderini çizen, tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferinin 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugünü anlamak dünü öğrenmek ve hatırlamakla mümkündür. Bu eser Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri ortaya koyan bir ulusun çocuğu olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur. Ne mutlu böyle bir zaferin sahibi olan milletin çocuklarına, ne mutlu ölüme gidenlerin soyuna, ne mutlu tarihini bilip ecdadını saygıyla ananlara” dedi.

Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri Nazar Akgün ve Zeynep Sarı, 30 Ağustos şiirlerini okudular. Hükümet Konağı önündeki törenin ardından İlçe Kaymakamı Can Atak ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama programına, İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Yazıcı, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, daire müdürleri, gaziler, askeri erkan, oda başkanları, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl’deki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Sarıgöl’de düzenlenen törenle kutlandı.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’un çelenklerini sunması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Sancak, “Anadolu halkı tek bir yumruk olarak dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yoklukla içersinde fedakarlıkla verdiği Kurtuluş Savaşında en son Başkomutanlık Meydan Muhaberesini de kazanarak zafere ulaşmıştır. Başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan güvenlik güçleri mensuplarımızı, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz’’dedi.

Meydandaki törenin ardından Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte Hükümet Konağı bahçesinde tebrikleri kabul etti. Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Ast.Başçavuş Arif Çelik, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir’deki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Alaşehir’de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ulaştırma Yarbay Selim Levent Saruhan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Saruhan, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına temel teşkil eden30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler 30 Ağustos ile ilgili yazdıkları şiirleri okudu.Kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.

Kutlama törenine, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sultan Burcu Uğuz ve vatandaşlar katıldı.

Soma’daki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı Manisa’nın Soma ilçesinde coşkuyla kutlandı.Atatürk Anıtı’na protokol tarafından çelenk sunulması sonrasında program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Soma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, "Bu büyük Zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini Samsunda tutuşturduğu, Amasya’da, Erzurum’da Sivas’ta yurt sathına yaygınlaştırdığı ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlattığı ulusal kurtuluş savaşının kesin sonucudur. Bu zafer ile Anadolu ve Türk milletinin esir edilemeyeceği tüm dünyada bir kez daha anlaşılmış, Türk Milleti’nin istiklal ve milliyet mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos Zaferi’nin vatanımız ve milletimizin aydın mutlu ve müreffeh geleceği garanti altına alınmıştır.Mazisi şan ve şerefle dolu olan milletin bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetleri ulusumuzun bağımsızlığını Atatürk’ün en değerli emaneti olan cumhuriyeti sonsuza kadar korumayı yegane amacı olarak kabul etmektedir. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılar dün olduğu gibi bugünde ülke içinde ve dışında devam etmektedir. Bu saldırıların hedefi bölücü ve gericilerin hain emellerini gerçekleştirmeye engel olarak karşılarında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini görmeleridir. Türk ordusunun birer ferdi olarak içtiğimiz anda sadık kalacağımıza bizlere emanet edilen kutsal miras Türkiye Cumhuriyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü şartlar altında sahip çıkacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Birliği’nin Türk kuvvet ve kabiliyetinin içerikleşmiş bir ifadesidir. Aynı zamanda Türk topraklarının ve Türkiye idealinin temelidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarını ve vatan toprağını korumak için canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor kahramanlıklarıyla destanlar yazan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Program, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve Soma Belediye Mezarlığı’nda bulunan şehit kabirlerinin ziyareti ile son buldu.

Kutlama programına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Oruç Fevzi Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akol, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.