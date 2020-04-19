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Aktüel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

2020-04-19 23:27:47 -
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu mahallede 14 günlük karantina uygulaması başlatılmıştır ve mahalleye giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Manisa'da daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir sokak ve Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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