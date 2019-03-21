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Manisalıları güldüren tiyatro

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kaçamak Yada Kaçamamak’ adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severler ile buluştu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:51
Manisalıları güldüren tiyatro

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kaçamak Yada Kaçamamak’ adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatro severler ile buluştu.


Manisalıları her ay tiyatro oyunları ile buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kaçamak Yada Kaçamamak’ adlı tiyatro oyununu tiyatro severler ile buluşturdu. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, şube müdürleri ile Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ile Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, dernek yöneticileri ile salonu dolduran Manisalılar izledi.


Oyunda Türk Tiyatrosu ve Televizyonların sevilen oyuncularından Ahmet Çevik, Şebnem Schaefer, Murat Gören, Yelda Alp ve Cengiz Güleryüz yer alıyor. Seyircisini bol bol güldüren oyunun sonunda Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Oyunun ‘Hıdır’ karakterini canlandıran ve seyircinin bol bol gülmesini sağlayan yılların eskitemediği başarılı oyuncu Ahmet Çevik, Manisa ile tekrar buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi protokolü de oyunculara çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:51
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