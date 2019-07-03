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Manisalı çömlek ustası mesleğin son bulmasından endişeli

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mesleğin son temsilcisi çömlek ustası Birol Kayalıoğlu tek başına mesleğini yaşatma çabası veriyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
Manisalı çömlek ustası mesleğin son bulmasından endişeli

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mesleğin son temsilcisi çömlek ustası Birol Kayalıoğlu tek başına mesleğini yaşatma çabası veriyor. Geçmiş yıllarda Almanya ve Hollandaya çömlek ihracatı yapan Kayalıoğlu, bu yıl da talep olursa ihracat yapmak istiyor.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çömlek imalatı yapan 56 yaşındaki Birol Kayalıoğlu kendi el emeği hazırladığı çömleklerle mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Mesleğin son temsilcilerinden olan Kayalıoğlu, babadan öğrendiği mesleği çırak yetişmediği için gelecek kuşaklara aktaramamaktan yakındı. Günde 50 adet çömlek üreten Kayalıoğlu, ürettiği çömlekleri 20 ile 50 lira arası satışa sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya ve Hollanda’ya da çömlek ihracatı yapan Kayalıoğlu, yeniden talep olursa ihracat yapmak istediğini söyledi. Kayalıoğlu, "Babam yaklaşık 50 yıl bu işi yapmış, yaklaşık 50 yıldır da ben bu işin içindeyim. Ürünlerimiz çeşidine göre 20 TL ile 50 TL arasında alıcı buluyor. Bizim meslek kaybolmaya yüz tutmuş meslekler içerisinde yer alıyor. İş yerimizde yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Kaymakamlık, belediye ve halk eğitim gibi kurumların mesleğin yaşatılması için destek vermelerini istiyoruz" dedi.


Doğal çömlekte pişirilen yemeklerin daha lezzetli olduğunu söyleyen Kayalıoğlu, "Tamamen doğal toprak çömlek, güveç gibi ürünlerde pişirilen yemekler lezzetli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik olur.Sıcaklığını uzun süre koruyabilir.Devlet bizi vergiden muaf tutuyor. Ancak vergiden muaf olmak bizleri tatmin etmiyor. Örneğin geçen yıla kadar Almanya ve Hollanda gibi ülkelere ihracat yapıyorduk. Bu yıl henüz bir talep gelmedi. Bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz. Tamamen iç piyasaya pazarlıyoruz. Türkiye’nin tüm illerine ürün gönderiyoruz. Devletin bizefaizsiz veya düşük faizli kredi vermesini istiyoruz" dedi.


Daha önceki yıllarda Almanya ve Hollanda’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Kayalıoğlu, "Kendi yağımızla, tuzumuzla iyi kötü elimizden geldiği kadar son nefer olarak mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Kapasitemiz ortalama 50 tane, sipariş ve taleplere göre kapasitemiz 150-200 taneye kadar çıkarabiliyoruz. Ürünlerimiz 850 derecede pişip kullanılır hale geliyor. Güveç imalatı yapıyoruz. Yurt dışı ihracatlarımız oluyor. Hollanda, Almanya gibi ülkelere ihracatımız yaptık. Teslim ettik. Tekrar ihracat taleplerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
  1. doğa

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