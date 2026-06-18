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Gündem Manisalı çiftçinin kulağından çıkan doktorları da şok etti
Gündem

Manisalı çiftçinin kulağından çıkan doktorları da şok etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Manisalı çiftçinin kulağından çıkan doktorları da şok etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Demir’in kulağında yaşadığı ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıktı.

Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan 41 yaşındaki Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli’deki özel bir hastaneye gitti. Doktor tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi. Doktorun müdahalesiyle böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, Ali Demir yaşadığı ilginç olayı anlattı. Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek çıkarıldı" dedi.

 

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