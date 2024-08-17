  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek ortaya çıktı

Kuzey Akım iddiası çok konuşulacak: Ukrayna ve Polonya 'Kuzey-Akım' saldırısında işbirliği

Amerika resesyona girecek... Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama! En az deprem kadar büyük tehlikeyi açıkladı

Karayılan itiraf etti! İsrail’in arka tekeriyiz

Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor!

Bir günde 47 yangın olur mu? Bu işte bir iş var… Bakan açıkladı: Gözaltılar var

Ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Hamas'tan kritik açıklama

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti...
Gündem Manisa'daki yangınlar nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi
Gündem

Manisa'daki yangınlar nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 02:17:00 -
Manisa'daki yangınlar nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle 1440 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Karayakup Köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır Köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam bin 440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Manisa'da 2 orman yangını
Manisa'da 2 orman yangını

Yaşam

Manisa'da 2 orman yangını


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23