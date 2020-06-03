Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, kültür ve turizm yatırımları ile restorasyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 01 Haziran tarihi itibariyle açılan müze ve ören yerleri ile kütüphanelerde alınması gereken önlemler de görüşüldü. Vali Deniz, Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklarını belirtti.

Manisa Valiliği Brifing Salonunda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ katıldı.

Manisa genelinde gerçekleştirilen yatırım ve restorasyonların ele alındığı toplantıda, Manisa’ya kazandırılacak olan Kent Müzesi, Şehzade Müzesi ve Saray-ı Amire Müzesi’nin son durumu da değerlendirildi.

Müze ve ören yerleri ile kütüphaneler yeniden hizmete açıldı

Manisa’nın şehzadeler şehri olduğunu ve tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Deniz, “Hazırladığımız projeler ve restorasyon çalışmaları ile ilimizdeki kültür turizmini canlandırmayı hedefliyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran’da müze ve ören yerleri ile kütüphanelerimiz de yeniden hizmet vermeye başladı. Bu alanlarda ziyaretçilerimizi güvenle ağırlayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, önlemlerimizi aldık” dedi.