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Aktüel

Manisa'daki depremde bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araca zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:42:34 -
Manisa'daki depremde bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araca zarar verdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki depremde, bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araçta hasara neden oldu.

Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli deprem, Soma ilçesinde de hissedildi.

Deprem anında, Bergama Caddesi'ndeki bir binanın çatı katından kopan beton parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak tutanak tuttu.

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