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Aktüel Manisa'da yağmur suyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı
Aktüel

Manisa'da yağmur suyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:21:13 -
Manisa'da yağmur suyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı

MANİSA (AA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 12 mahalledeki yağmur suyu ızgaralarından 15 ton atık çıkarıldı.

MASKİ ekipleri, kent merkezinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla 12 mahalledeki 2 bin 360 metre uzunluğundaki yağmur suyu ızgarasında temizlik yaptı.

Temizliği yapılan ızgaralardan poşet, pet şişe ve tıbbi cerrahi maske gibi atıkların bulunduğu 15 ton çöp çıkarıldı.

MASKİ ekipleri, mahalle muhtarlarına konuya ilişkin bilgi verdi, yağmur suyu ızgaralarına atık atılmaması gerektiğini ifade etti.

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, "Yağmur suyu ızgaralarında pet şişeden tutun da aklınıza gelebilecek her şey var. Mahallemizdeki ızgaralardan bir kamyon malzeme çıktı. Temiz bir ülke ve temiz Manisa için yerlere çöp atmamaya dikkat edelim." dedi.

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit de "Izgaralardan çok fazla atık çıktı. Vatandaşlarımız lütfen daha dikkatli olsun." diye konuştu.

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