Manisa'da Volkswagen sevinci! 10 bin kişi istihdam edilecek
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Manisa'da 943.5 milyon liralık şirket için harekete geçti. Kurulacak olan fabrikada 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.02 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
Alman medyasında çıkan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuruyor" haberi doğru çıktı, Volkswagen Manisa merkezi Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu.
Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan ve Bulgaristan ülkeleri de vardı. Ancak Almanlar tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak, binlerce kişiye istihdamın önünü açtı.
Manisalılar mutlu
Bu haber Manisa'da da büyük bir ses getirdi. Fabrikanın açılacağı haberini alan öncelikle yerel yönetim sonrasında vatandaşlar, 950 milyon liralık yatırımdan fazlasıyla memnun oldu.
Yeni fabrika için Almanların ilk tercihi İzmir olarak belirtilmişti ancak adres Manisa oldu.
Manisa'da Volkswagen sevinci
Passat üretilecek
Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini, sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.
Ortadoğu'ya da Türkiye'den gidecek
Skoda modellerinin de üretileceği fabrika, Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.
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