Manisa’da üzümleri dolu vurdu

Manisa’da öğle saatlerinde etkili olan dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı. Bağlarında incelemelerde bulunan üzüm üreticileri, rekolteden endişe duyduklarını belirttiler.

Manisa’da öğle saatlerinde aniden bastıran dolu tarım arazilerini olumsuz etkili oldu. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bağlarda hasar meydana geldi. Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde üzüm üreticileri dolu yağışı sonrasında bağlarda incelemelerde bulundu. Dolu nedeniyle henüz koruk aşamasında olan üzüm salkımlarının bazıları yerlere dökülürken, dalda kalan üzüm taneleri üzerinde de kararmalar meydana geldi. Üzüm bağlarındaki hasarın yüzde 60 civarlarında olduğunu belirten üreticiler, bu yılki rekolteden endişeli olduklarını söylediler.

“Bağlar tamamen haşat oldu”

Üzüm üreticilerinden İbrahim Sürücüler, “Dolu yağışı çok etkili oldu. Bizzat arazideydim. Dolu yağışı bizim bölgemizi bitirdi. Üzümümüzü, mahsulümüzü bitirdi. Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz. Banka borçlarımız var ve sıkıntımız çok büyük. Sözün bittiği yerdeyiz, gereken sözü artık yetkililer söylesin. Karaali, Dereköy, Muradiye havzalarında bağlar bitti. Çok zor durumdayız. Üzüm doludan darbe gördüğü için kökten gitti. Bağlar tamamen haşat oldu. 5 veya 6 yıl öncede böyle bir dolu olayı yaşamıştık, bu yıl yine oldu. Şu andaki dolu afatı ondan daha fazla. Bölgemizi bitirdi. Bölgemizde üzüm kalmadı desek yeri var. Çiftçimiz çok zor durumda. Hasarımız en az yüzde 50, yüzde 60’larda. 2 gün geçtikten sonra daha da meydana çıkacak ama şu anda görüntü bu. Çiftçi sezona banka borcu ile başlıyor. Sezon sonu ödemesi var. Nasıl ödenecek bu borçlar. Burada yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

“Bu bağlara gelecek yılda da zararı var”

Hasarın gelecek yılı da etkileyeceğini ifade eden üzüm üreticisi Veli Öztürk ise, “Ben 35 dönüme yakın arpa ektim. Bu yağan doludan dolayı sadece bağlarda değil, arpalarda da sıkıntı var. Bugüne kadar aşağı yukarı masrafımız bitmişti. Artık hasadı bekliyorduk. Dolu vurdu. Şu anda bizim için büyük bir sıkıntı oldu. Bundan sonra ne olur muamma. Yetkililer bugünlerde çiftçilerin yanında olmalı. Bağlarımızdaki zarar gelecek yıldaki rekolteyi de etkileyecek. Yetkililerin bundan sonra gerekeni yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.