Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Salihli girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 496,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki F.B. ve A.R.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.