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Aktüel

Manisa'da traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:58:08 -
Manisa'da traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 45 RL 791 plakalı traktörüyle tarlasında çalıştıktan sonra Killik Mahallesi'ndeki evine gelen M.K. (40), traktöründeki ilaçlama makinesini komşusu Hüseyin Toprak'ın yardımıyla çıkardı.

Daha sonra traktörü çalıştıran M.K, traktörün yanına gelen Toprak'ın 2,5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak'ı fark etmedi. Hareket eden traktörün altında kalan Alime Naz, ağır yaralandı. Minik Alime Naz, M.K. ve Hüseyin Toprak tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Sürücü M.K, gözaltına alındı.

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