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Aktüel Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Aktüel

Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:22:00 -
Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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