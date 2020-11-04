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Aktüel Manisa’da telefon dolandırıcılığı şüphelisi iki kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Manisa’da telefon dolandırıcılığı şüphelisi iki kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:12:03 -
Manisa’da telefon dolandırıcılığı şüphelisi iki kişi suçüstü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı belirtilen şüpheli ile ona yardım ettiği iddia edilen kız arkadaşı, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçede yaşayan H.T'yi (61) arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

H.T'ye, FETÖ soruşturmasında isminin geçtiğini ve banka hesabındaki paraları kendisine vermesini söylediği belirtilen şüpheli A.K. (24) ile kız arkadaşı E.Ş, parayı almak üzere İzmir'den Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ne geldi.

Evin önünde bekleyen polis ekipleri, H.T'den poşet içerisinde parayı aldıkları anda şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.


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