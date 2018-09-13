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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 50 metreden uçurama yuvarlandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:16
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bahadır- Alaşehir yolu Kepez mevkisinde meydana geldi. Kırsal Bahadır Mahallesi üzüm kesiminden dönen 9 işçiyi taşıyan Ercan Akbaş (35) yönetimindeki 45 SC 8060 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kasadaki 9 yolcu, yola savrulurken, üzümler de etrafa saçıldı.

Kazada kamyonun kasasında yolculuk yaptığı öğrenilen tarım işçilerinden Cansu Aklık yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Ercan Akbaş ile tarım işçileri Gökhan Sancar, Eyüp Polat, Kamile Polat, Melih Başaran ve Elif Akbaş yaralandı. 3 işçi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı yara almadan atlatan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi. Cansu Aklık'ın cansız bedeni, savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:16
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