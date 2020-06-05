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Aktüel

Manisa'da tarihi eser niteliğinde 672 obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:49:15 -
Manisa'da tarihi eser niteliğinde 672 obje ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 672 obje bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y. ile oğlu A.Y'nin çeşitli dönemlere ait tarihi eserler bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin otomobilleri Kula ilçesinde durduruldu.

Araçtaki aramada 84 bronz ok ucu, farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş ile 3 elektron sikke, 9 yüzük, bazı parçaları eksik ve kırık 43 metal obje ile birer bronz bileklik, aslan tasvirli bronz takı parçası, yılan başı şeklinde tasvir edilmiş taş obje, geometrik motifli ve birbirine yapıştırılmış bronz takı parçası, geometrik motifli bronz kemer tokası, bronz anahtar ile haç şeklinde küçük gümüş kolye ucu olmak üzere 672 parça obje ele geçirildi.

Baba ve oğlu gözaltına alındı.

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