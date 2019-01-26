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Manisa'da su basan çiftlikte koyunlar telef oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir çiftlikteki koyunlardan 30'u, şiddetli yağmur sonucu oluşan su baskını sonucu telef oldu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:50
Manisa'da su basan çiftlikte koyunlar telef oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan çiftlikte 30'a yakın koyunun öldüğü belirtildi.

Caferbey Mahallesi yakınlarında bulunan ve içinde 400'den fazla küçükbaş hayvan bulunan Murat Şen'e ait çiftlikte öğle saatlerinde, şiddetli yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Çiftlikte 1,5 metreye kadar yükselen su nedeniyle 30'a yakın koyunun öldüğü belirtildi. Tümsekte toplanan hayvanların çoğu ise boğulmaktan son anda kurtuldu. Suyun, bu bölümde çekilmesiyle birlikte, buradaki hayvanlar kurtarıldı.

Hayvanlarının öldüğünü belirten çiftlik sahibi Murat Şen, üzgün olduklarını dile getirerek, "Aşırı yağış nedeniyle Caferköyü mevkiinde olan ve 400 adet Sönmez ırkı koyunların olduğu çiftliğimiz sular altında kaldı. Burada karayolları çalışmasında menfez var ama yetersiz geliyor. Belediye ve karayollarının buna bir çözüm bulması gerekir. Aşırı derecede mağdur olduk. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:50
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