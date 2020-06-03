Manisa'da sokak köpeğine sopayla vuran kişiye para cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğine sopayla vuran kişiye 4 bin 495 lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Alaşehir ilçesi Sevgi Yolu'nda bir mobilya mağazasında çalışan H.A'nın yoldan geçenlere saldırdığı ve bir sokak köpeğine şiddet uygulamasından dolayı 4 bin 495 lira ceza kesildiği bildirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 lira, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 947 lira, Zabıta tarafından 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 495 para cezası uygulanmıştır."



