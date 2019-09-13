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Manisa’da şiddetli yağmur ekili alanları vurdu

Manisa’da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli yağmur, hasat edilerek kurutulmak üzere sergi alanlarına serilen üzümlere ve hasadı devam eden domatese zarar verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:58
Manisa’da şiddetli yağmur ekili alanları vurdu

Manisa’da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli yağmur, hasat edilerek kurutulmak üzere sergi alanlarına serilen üzümlere ve hasadı devam eden domatese zarar verdi. Üzüm üreticilerinin yanı sıra domates üreticilerin de zarar gördüğü etkili yağmur sonrası üreticiler, mağdur olduklarını ve destek beklediklerini söyledi.


Manisa’da sabah erken saatlerinde aniden bastıran ve gün boyu devam eden şiddetli yağmur, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. En büyük zararı hasat edilerek kurutulmak üzere sergi alanlarına serilen üzümler ve hasadı devam eden domatesler gördü. Toplanmak üzereyken, yağmurdan dolayı büyük zarar gördüklerini kaydeden üreticiler, kendilerine sahip çıkılması noktasında yetkililere çağrıda bulundu.



Üzümde kalite ve renk kaybı oluştu


Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi Küçük Arpacık mevkisinde üzüm üreticiliği yapan ve 8 tona yakın üzümü sular içinde kalan Selçuk Pekdinç, yağışın artması halinde üzümün çürüyeceğini söyledi. Pekdinç, şöyle devam etti:


"Tarım arazilerimiz üzüm ekili. Üzümlerimizi kestik. Çok az bir kısmını kaldırdık. Bugün gelen erken yağmur bizi zora soktu. Bununla ilgili kaldırma masraflarımız artıyor. Veziroğlu, Saruhanlı ilçesi ve Gölmarmara ilçelerinde baya bir mağdur olan çiftçilerimiz var. Şuan bu ilçelerde kesim sürüyor. Yağmur yiyen üzümlerle ilgili şuan için alım yapılıp yapılamayacağı belli değil. Yağmurdan dolayı kuru üzümde renk kaybı ve kalite kaybı oluşuyor. Bizim içinde maliyeti atıyor. Toplanmasında sürekli aktarma yapacağız. Güneşte bir o tarafa bir bu tarafa çevirerek baya bir uzun süre kurutmaya çalışacağız. Yaklaşık 8 tona yakın üzümüm bu halde. Yarısından çocuğunu kurtardık. Yarısından çoğu da kaldı. Yağmur yedi. Yağmur hava durumlarında da gözükmüyordu. Erken bir yağmur oldu, çok şiddetli değildi ama üzümde bu kadar yağmur bile etkili. Yağış artışı olursa üzümde çürümeye neden olur. İlaçlarımızı atacağız ama yine de zararı olacaktır."


Bir diğer üzüm üreticisi Mustafa Uludemir, yağışları takip etmelerine rağmen yağmura hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Yağmurdan etkilenen üzümlerinin taban fiyatın altına düşmesi halinde üreticiye yansıyacağını ifade eden Uludemir, “Doludan dolayı gözleri geç uyanan üzüm salkımlarının bu zamana kalmasından dolayı geç üzüm kesimine başladık. Üzümlerimiz yağan yağmurda sergide kaldı. İnşallah hava erken açarsa şerbetlemesini yaparak, kurutmanın arkasından kaldırmaya devam edeceğiz. Benim yaklaşık 7 ton mahsulüm kaldı. Takip ettiğimize göre bu yağışlar beklenmiyordu. Erken geldiğinden dolayı yağışa yakalandık. Yağmur üzümde kalite ve renk kaybına neden olur. Bu üzümler taban fiyatın altına düştüğü zamanda bunun maliyeti üreticiye yansıyacak. Bu haliyle kalmış olsaydı, üretici emeğinin karşılığını alacaktı fakat şu an maliyetleri artacağından dolayı üretici mağdur olacak” diye konuştu.



“Bu yılı zararına kapatabiliriz”


Yağmurun işlerini zorlaştırdığını kaydeden domates üreticisi İsa Özcan, “28 dekar domates ektik. Domatesin fiyatları çok düşük. 40 kuruş ve 45 kuruş arasında gidiyor fakat işçi parası çok yüksek. 1 dekar domatesin maliyeti 3 bin lira. Onun için işinden çıkamayacağız. Şimdi bir de yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı da ürün tarlada çürümeye başladı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Geçen sene 70 kuruşa salçalık domates sattık, bu sene 40 kuruş. 20 dekar alanda daha ürünlerimiz toplanmadı. Yağmurun erken yağması işimizi zorlaştırdı. Daha fazla yağması halinde tarladan hiç kaldıramayacağız. Tahminen dekar başına 9 ton alacağıma belki 5 ton alacağız. Maliyetleri çok yüksek. Belki de bu yıl zararına kapatacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:58
  1. sergi

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