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Yerel Manisa’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Yerel

Manisa’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
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Manisa’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. İlyaslar Camisi’nin minare külahı devrilirken, belediye ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçede maddi hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, İlyaslar Camisi’nin minare külahı da devrildi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına bir anda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, İlyaslar Camisi’nin minare külahı devrildi. Trafikte bulunan sürücüler ise görüş mesafelerinin azalması nedeniyle, araçlarını güvenli bir yere çekerek bekleme yaptı.

Vatandaşlar, etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle en yakın noktalardaki güvenli alanlara geçerek kendilerini koruma altına alırken, kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtınanın ekinlerde ve zeytin ağaçlarında zarara neden oldu. Fırtına ve sağanağın neden olduğu olumsuzluklar cep telefonu ile kaydedilirken, maddi hasarın yaşandığı o bölgede belediye ekipleri ilçede hasar tespit çalışmaları başlattı.

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