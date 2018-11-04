Manisa'da parke taşının arasından çıkan ayçiçeği büyüledi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Konak Mahallesi'nde parke taşı döşeli yolda kendine bir yol bularak serpilip büyüyen ay çiçeğini görenler, hayranlıklarını gizleyemedi.04 Kasım 2018 Pazar 11:16
Manisa'nın Konak Mahallesi'nde parke taşı döşeli Kahraman Sokak'ta, doğa yine insanı kendine hayran bıraktı. Parke taşlarının arasından yol bulup çıkan ve büyüyen bir ay çiçeği, görenleri şaşırttı. Sokak sakinleri, ayçiçeğine gözü gibi bakıyor. Oldukça büyüyen ayçiçeğinin tohumunun, kuşlar tarafından getirildiği sanılıyor.
Sokakta yaşayanlar, ayçiçeğini her gün sulyadıklarını, sokağımızın sembolü haline geldiğini söyledi.
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