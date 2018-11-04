Manisa'da parke taşının arasından çıkan ayçiçeği büyüledi

Manisa'nın Konak Mahallesi'nde parke taşı döşeli Kahraman Sokak'ta, doğa yine insanı kendine hayran bıraktı. Parke taşlarının arasından yol bulup çıkan ve büyüyen bir ay çiçeği, görenleri şaşırttı. Sokak sakinleri, ayçiçeğine gözü gibi bakıyor. Oldukça büyüyen ayçiçeğinin tohumunun, kuşlar tarafından getirildiği sanılıyor.

Sokakta yaşayanlar, ayçiçeğini her gün sulyadıklarını, sokağımızın sembolü haline geldiğini söyledi.