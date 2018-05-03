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Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından bir minibüste Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:09
Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen yakalandı

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama yapıldı. Uygulama sırasında güvenlik kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine Murat Ö. yönetimindeki 34 DL 6920 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen bulundu.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alınan kaçakların işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi. Minibüs sürücüsü Murat Ö.’nün ifadesinde minibüsün kendisine ait olmadığını, kaçak göçmenlerin İzmir’de başka birilerine teslim edileceğini söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:09
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