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Aktüel

Manisa'da otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:49:30 -
Manisa'da otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ragıp Arı yönetimindeki 45 AAB 832 plakalı otomobil, Dağdere Mahallesi Cevizlidere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Havva Nur Akgün isimli kız çocuğuna çarptı.

Akgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından anne Fadime ve baba Hüseyin Akgün'ü sağlık ekipleri ve ailenin komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

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