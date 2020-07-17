Manisa'da otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti
MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ragıp Arı yönetimindeki 45 AAB 832 plakalı otomobil, Dağdere Mahallesi Cevizlidere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Havva Nur Akgün isimli kız çocuğuna çarptı.
Akgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından anne Fadime ve baba Hüseyin Akgün'ü sağlık ekipleri ve ailenin komşuları sakinleştirmeye çalıştı.