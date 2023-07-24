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Gündem Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
Gündem

Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-24 18:26:00 - 2023-07-24 18:36:39

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir çok evin yandığı öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgedeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Öte yandan yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesi'ne yöneldi. Kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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