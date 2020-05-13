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Aktüel

Manisa'da kumar oynayan 6 kişiye 25 bin 25 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:23:08 -
Manisa'da kumar oynayan 6 kişiye 25 bin 25 lira ceza uygulandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 6 kişiye 25 bin 25 lira ceza yazıldı.

Bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Yunusemre ilçesinde T.S'ye ait bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda T.S'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. 6 kişiye 25 bin 25 lira ceza uygulandı.

Evde kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu.


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