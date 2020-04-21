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Aktüel

Manisa'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

2020-04-21 00:52:45 -
Manisa'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

İlçedeki bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenleyen Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 40 bin 100 lira para cezası verdi.

Evde yapılan aramada, çuhalı masalar, iskambil kağıtları ve kumar oynanırken kullanılan çok sayıda materyal ele geçti.

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