Manisa'da korkutan yangın! Neyse ki korkulan olmadı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık araziye yakın bir makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü hızlı müdahaleyle makilik alanda başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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