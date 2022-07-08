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Aktüel Manisa'da komşular arasında silahlı kavga
Aktüel

Manisa'da komşular arasında silahlı kavga

Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 23:57:00 -
Manisa'da komşular arasında silahlı kavga

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin (45) evine, husumetli olduğu komşusu M.Ç. (42) geldi.

Komşular arasında "bahçe" sebebiyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, M.Ç'ye tüfekle ateş açtı. Kavgayı duyan M.Ç'nin akrabaları da olay yerine gelerek M.Y'yi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan M.Ç, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine, M.Y. ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren M.Ç. ile M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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