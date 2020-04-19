  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı

2020-04-19 23:41:39 -
Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, kazaya karışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden de işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki 45 VZ 801 plakalı otomobil, Muzaffer Tezcan Caddesi'nde kontrolden çıkarak SEAŞ Sosyal Sitesi'nin korkuluklarına çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün kaçtığını belirledi.

Yapılan araştırmada, sürücünün 16 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aileye ulaşırken, A.Ç, teslim oldu.

A.Ç'ye "ehliyetsiz araç kullanma", "mala zarar verme" suçlarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı