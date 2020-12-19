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Aktüel Manisa'da kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
Aktüel

Manisa'da kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:37:59 -
Manisa'da kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

İstiklal Caddesi Çınar Kavşağı'nda Ümit Çoban yönetimindeki 45 ADR 202 plakalı ticari araç ile Barış Geven idaresindeki 45 V 3766 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Barış Geven yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Geven, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ümit Çoban, ekmek dağıtmak için sokakta bulunduğunu belirtmesine karşın, yetki belgesi gösteremedi. Çoban ve beraberindeki yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Geven'in ise işi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirtildi.

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