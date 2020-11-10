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Aktüel Manisa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Aktüel

Manisa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:27:41 -
Manisa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan 84 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Piyadeler Mahallesi'nden yaşayan alzaymır hastası Salih Bilgiç'ten dün 18.00'den bu yana haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Bilgiç'i bulmak için mahalle çevresinde arama çalışması başlattı.

Jandarmanın iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetine AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de destek verdi.

Ekipler, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlamadıkları arama çalışmalarına karanlığın bastırmasıyla ara verdi.

Bilgiç'i arama çalışmalarına, yarın günün ilk ışıklarıyla başlanacağı öğrenildi.

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