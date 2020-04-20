  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi

2020-04-20 21:50:21 -
Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi

MANİSA (AA) - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 299 kişi tahliye edildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yunus Emre Yurdu'nda karantina sürelerini dolduran 299 kişi, Manisa Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle buradan ayrıldı.

Tahliye edilerek evlerine gönderilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Cezayir'den 5 Nisan Türkiye'ye gelen 299 kişi, Manisa'da karantinaya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı