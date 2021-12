Manisa'da kan verme rekoru kırıldı

Alaşehir’de kan verme seferberliği yapıldı. İki gün süren kan verme seferberliğinde 577 ünite kan bağışı yapıldı. Alaşehir Kaymakamlığı başkanlığında Kızılay Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğü ile yapılan kan verme seferberliği için tüm okullar ve kurumlar destek verdi. Seferberlik için Alaşehir Belediyesi de sürekli anonslar yaparak kampanyaya destek verdi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan Kızılay kan alma araçlarında aynı anda 14 kişiden kan alınırken, Kızılay yetkilileri farkındalık oluşturabilmek için müzik eşliğinde bağışçılarla karşılıklı oyunlar oynayıp pilav dağıttı. Alaşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen seferberliğe Alaşehir’de bulunan tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

"Alaşehir’de düzenlenen kan verme seferberliğine başta Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçemizde bulunan tüm kurumlar ve vatandaşlarımızı kutluyorum" diyen Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Aynı anda 14 kişiden kan alabilecek şekilde bir tertip aldık. Türk Kızılayı 1863’ten beri var olan her türlü doğal afette, yangında, selde, depremde her zaman devletle birlikte hemen yanı başımızda olan yine herhangi bir hastamızın acil kan ihtiyacı olduğunda hemen bize yardımcı olan bir kuruluşumuz. Türk Kızılayı'na ne kadar destek olursak, Türk milletine destek oluruz" dedi.

Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık da 14'üncü kez kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.



Alaşehir’de bugüne kadar yapılan kampanyaların içinde en fazla kan bağışının bu seferberlikte olduğunu belirten Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Doktoru Ayhan Öteyüzoğlu, "Türkiye Cumhuriyetimizin her yıl 2 buçuk milyon ünite kana ihtiyacı var. Tek kaynağı da insan. Pandemi nedeniyle kan bağış stoklarımız azaldı. Hastanelerimize kan lazım, diyalizdeki hastalarımıza kan lazım, lösemili kan kanseri çocuklarımıza kan lazım. 18 ile 65 yaş arasındaki sağlıklı herkes kan verebiliyor. Kan vermek üç kişinin hayatını kurtardığı gibi kan verene de bir çok faydası oluyor. İki gün boyunca kan bekleyen hastalarımıza destek olan kan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Oldukça verimli bir kan bağışı gerçekleşti. Allah hepsinden razı olsun. 620 kişi müracaat etti. 577 kişiden kan alabildik. Çok teşekkür ederiz, emeği geçen herkese çok teşekkürler" diye konuştu.