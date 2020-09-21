  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Aktüel

Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:03:55 -
Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaşar Güler (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Kavşağı'nda, 35 AG 8541 plakalı Coşkun Altundaş (34) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje vuran otomobil takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güler ile aynı araçtaki Nuran (47) ve Naz Güler (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi
Dünya

Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Bu talep Almanya tarafından engellendi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı