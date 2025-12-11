Manisa'da inşaat sırasında iki apartmanda çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan iki apartmanda ciddi çatlaklar meydana geldi. Tedbir amacıyla iki bina derhal boşaltılarak toplam 15 vatandaş tahliye edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bir binada süren inşaat çalışmaları, komşu binalarda paniğe neden oldu. İnşaatın hemen yanında bulunan iki apartmanda, çalışmalar nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine olay yerine Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.
15 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ
Binalarda yapılan ilk incelemede çatlakların varlığını tespit eden belediye ekipleri, can güvenliği riski nedeniyle iki apartmanın da derhal tahliyesine karar verdi. Olay yerine ayrıca güvenlik amacıyla polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İki binada bulunan 10 daireden 8'inde yaşayan toplam 15 vatandaşın tahliye edildiği öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI: YARIN TEKNİK İNCELEME YAPILACAK
Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:
“Yan binada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar gelmişti. Bütün ekiplerimizle, teknik ekiplerimizle olay yerine geldik. İki binamızda yaşayan hemşerilerimizi tedbir amaçlı bu gecelik farklı yerlerde misafir edeceğiz. Yarın da teknik incelemelerimiz tamamlandıktan sonra, burada yapacaklarımıza hemşerilerimizle birlikte karar vereceğiz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun.”