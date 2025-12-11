Manisa'da inşaat sırasında iki apartmanda çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bir binada süren inşaat çalışmaları, komşu binalarda paniğe neden oldu. İnşaatın hemen yanında bulunan iki apartmanda, çalışmalar nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine olay yerine Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Binalarda yapılan ilk incelemede çatlakların varlığını tespit eden belediye ekipleri, can güvenliği riski nedeniyle iki apartmanın da derhal tahliyesine karar verdi. Olay yerine ayrıca güvenlik amacıyla polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İki binada bulunan 10 daireden 8'inde yaşayan toplam 15 vatandaşın tahliye edildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: YARIN TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi: