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Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesinde kadınlar tarafından kendi aralarında topladıkları ve imece usulü gerçekleştirilen ’Kısır Düğünü’ renkli görüntülere sahne oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesinde kadınlar tarafından kendi aralarında topladıkları ve imece usulü gerçekleştirilen ’Kısır Düğünü’ renkli görüntülere sahne oldu. Sepetli motosikletin gelin arabası olduğu kısır düğününde, kadın damat kılığına girerken, geline kına yakıldı ve damat halayı çekildi.


Salihli’ye bağlı Emirhacılı Mahallesinde yaklaşık 10 yıldır mahalleli kadınların kendi aralarında para toplayıp gerçekleştirdikleri “Kısır Düğünü” çevre mahallelerden gelen vatandaşların da katılımı ile yoğun ilgi gördü. Mahalle meydanında düzenlenen eğlence de mahalleden bir kadın damat kılığına girerken damat ve gelin için sepetli motosiklet gelin arabası oldu. Doğaçlama eğlencede oğlan evi düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline kına yakıldı, takı töreni düzenlendi.


Emirhacılı Mahallesinin sosyal faaliyetleri açısından oldukça aktif bir mahalle olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, “Bilindiği üzere Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli’de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli’den ve bir çok mahalleden de katılım oldu” dedi.



“Hem eğleniyoruz, hem de eğlendiriyoruz”


Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş, “Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. Kısır düğünü adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz” dedi.



“Tüm kadınlarımız katkı sunuyor”


Mahalle sakinlerinden Emine Süral, “Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz” diye konuştu.


Yine mahalle sakinlerinden Ayten Yaşar ise şunları söyledi: “Emirhacılı Mahallesi sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı’nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum”.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
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