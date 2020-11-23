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Aktüel Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:10:07 -
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Nazım G'nin (33) kullandığı 06 BP 1312 plakalı otomobille Yıldız G. (52) idaresindeki 34 EY 0690 plakalı otomobil, Taytan kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle İbrahim N. (41), Musab Talha G. (6), Erdoğan G. (35), Berk Ufuk N. (14) ve Burak Utku N. (16) yaralandı.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Musab Talha G, Burak Utku N, Erdoğan G. ve Nazım G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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