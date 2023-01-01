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Yerel Manisa’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Yerel

Manisa’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ve Saruhanlı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 10:59:00 -
Manisa’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki  kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki yolculardan 20 yaşındaki Furkan Öztürk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki sürücü S.Ö. ve 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saruhanlı'daki kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı

Manisa-Akhisar yolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde 38 yaşındaki M.Ü. idaresindeki tır ile 46 yaşındaki H.H.Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürüsü H.H.Ö. ile eşi C.Ö. ve oğlu İ.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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