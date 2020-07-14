Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski polis memur A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla A.E'yi saklandığı evde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.