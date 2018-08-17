Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.17 Ağustos 2018 Cuma 15:38
Römorkunda tarım işçileri bulunan M.K'nin kullandığı 45 KA 66 71 plakalı traktör, Sobran Mahallesi'nde karşı yönden gelen E.K'nin kullandığı 45 KA 56 46 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, traktörün römorkunda bulunan 8 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Barış Yamaçtepe hayatını kaybetti.
Yaralı 7 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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