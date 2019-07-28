Manisa'da fabrikada yangın! Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan makine fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

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