Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılanişçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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