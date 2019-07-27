Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı.
Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılanişçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
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