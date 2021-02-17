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Aktüel Manisa'da DEAŞ'ın sosyal medya hackerı tutuklandı
Aktüel

Manisa'da DEAŞ'ın sosyal medya hackerı tutuklandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sosyal medya hackerı Filistin uyruklu H.A. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:32:00 -
Manisa'da DEAŞ'ın sosyal medya hackerı tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 10 Şubat’ta gözaltına alınan Filistin uyruklu H.A. (26) isimli DEAŞ militanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A.’nın sosyal medya hackerlığı yaptığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirip bu hesaplardan örgüt lehine görüşmelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

DEAŞ'ın sosyal medya hackerı tutuklandı

DEAŞ terör örgütüne üyesi olduğu iddiasıyla takibi yapılan Filistin uyruklu 26 yaşındaki H.A.'nın Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ne geldiğini belirleyen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. 7 gündür jandarmadaki sorgusu devam eden zanlının sosyal medya hackerlığı yaptığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirip bu hesaplardan örgüt lehine görüşmelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

DEAŞ üyesi H.A, jandarmadaki sorgusunun ardından Manisa Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı H.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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