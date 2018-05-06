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Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan bir çocuk kamyonun önünden geçmeye çalışan ölümden döndü.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:08
Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay geçtiğimiz günlerde, Akhisar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kamyonunu park eden sürücü alışveriş için bir markete girdi. Sürücü, alışverişini bitirdikten sonra kamyona binerek çalıştırdı. Bu sırada, elektrikli bisiklet kullanan bir çocuk, ara sokaktan çıkarak kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istedi. Çocuğu fark etmeyen kamyon sürücüsü kamyonu hareket ettirdi ve bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletin üstünden yolun kenarına savruldu. Kamyon bisikletin üzerinde geçerek bir süre daha yoluna devam etti.  Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücüsü kamyonu durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan çocuk  şoka girdi. Bu kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:08
  1. MANİSA
  2. BİSİKLET
  3. KAMON
  4. ÇOCUK
  5. KAZA

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